ＳｎｏｗＭａｎの宮舘涼太が１６日、都内で「ディズニー・オン・アイス“Ｌｅｔ’ｓＰａｒｔｙ！”」（７月１７〜２０日、東京・有明アリーナなど全国１０都市）記者発表会に出席し、２年連続でショーに出演することを明かした。１９８１年の初公開以来、８５か国以上で上演されている氷上のミュージカルショー。日本では１９８６年に初開催され、今年で４０年の節目を迎える。宮舘は２年連続でスペシャルサポーターを務め