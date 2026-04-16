１５日、航空工業民用機試験飛行センター渭南運営拠点を離陸するＨＨ−２００商用無人航空輸送システム実証機。（渭南＝新華社記者／李一博）【新華社渭南4月16日】中国航空機大手、中国航空工業集団（AVIC）が独自開発したHH-200商用無人航空輸送システムの実証機が15日午前、陝西省渭南市にある航空工業民用機試験飛行センター渭南運営拠点で初飛行を成功させ、大型商用無人輸送設備分野における新たな進展を示した。機体の