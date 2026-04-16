KC-135から伸びたホースがB-21に！アメリカ空軍は2026年4月14日、B-21 レイダー戦略爆撃機への空中給油試験を実施したと発表しました。【画像】あ、ホースが伸びてる!? これが、空中給油中のB-21この実証実験は、B-21が高い長距離侵攻打撃能力を獲得するために必要な要素のひとつで、実際に空中給油機のKC-135 ストラトタンカーを使用し、飛行中にフライングブーム方式での給油が行われました。B-21は、これまでに製造された