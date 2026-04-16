１４日夜、貴陽市観山湖区で開催されたドローンショーの様子。（貴陽＝新華社記者／楊文斌）【新華社貴陽4月16日】中国貴州省貴陽市観山湖区で14日夜、ドローンショーが開催された。数千機が夜空を彩り、多くの市民や観光客の目を楽しませた。１４日夜、貴陽市観山湖区で開催されたドローンショーの様子。（貴陽＝新華社記者／楊文斌）１４日夜、貴陽市観山湖区で開催されたドローンショーの様子。（貴陽＝新華社記者／楊文斌）