フジテレビのバラエティー番組『逃走中』の公式SNSが16日に更新され、次回作の放送日と出演者を発表。サプライズ感あふれる投稿が話題を集めている。【写真】しれっと…話題を呼んでいる『逃走中』の投稿公式SNSは同日「しれっと発表してみました」とだけつづり、5月2日と9日に『「逃走中」ゴールデンウィークスペシャル！』を放送することを発表。1週目となる2日は午後9時から、 埼玉・西武園ゆうえんちを舞台にJO1の河野純喜