「しれっと発表してみました」フジ『逃走中』公式SNSの“投稿”が話題「びっくり！」「楽しみ増えた」
フジテレビのバラエティー番組『逃走中』の公式SNSが16日に更新され、次回作の放送日と出演者を発表。サプライズ感あふれる投稿が話題を集めている。
【写真】しれっと…話題を呼んでいる『逃走中』の投稿
公式SNSは同日「しれっと発表してみました」とだけつづり、5月2日と9日に『「逃走中」ゴールデンウィークスペシャル！』を放送することを発表。1週目となる2日は午後9時から、 埼玉・西武園ゆうえんちを舞台にJO1の河野純喜、豆原一成、M!LKの塩崎太智をはじめ、五輪金メダリスト、人気俳優、アイドル、芸人ら総勢18人がハンターに挑むと明らかにされた。また番組内では8人のシークレット逃走者が登場することも伝えられた。
今回投稿にSNS上では「GWの楽しみ増えた」「待ってました！」「いきなりの発表でびっくりしました！」との反響が寄せられている。
【写真】しれっと…話題を呼んでいる『逃走中』の投稿
公式SNSは同日「しれっと発表してみました」とだけつづり、5月2日と9日に『「逃走中」ゴールデンウィークスペシャル！』を放送することを発表。1週目となる2日は午後9時から、 埼玉・西武園ゆうえんちを舞台にJO1の河野純喜、豆原一成、M!LKの塩崎太智をはじめ、五輪金メダリスト、人気俳優、アイドル、芸人ら総勢18人がハンターに挑むと明らかにされた。また番組内では8人のシークレット逃走者が登場することも伝えられた。
今回投稿にSNS上では「GWの楽しみ増えた」「待ってました！」「いきなりの発表でびっくりしました！」との反響が寄せられている。