フィラデルフィア・セブンティシクサーズ vs オーランド・マジック 日付：2026年4月16日（木） 開催地：エクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia） 最終スコア：フィラデルフィア・セブンティシクサーズ 109 - 97 オーランド・マジック NBAのフィラデルフィア・セブンティシクサーズ対オーランド・マジックがエクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia