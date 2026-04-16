フィラデルフィア・セブンティシクサーズ vs オーランド・マジック

日付：2026年4月16日（木）

開催地：エクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）

最終スコア：フィラデルフィア・セブンティシクサーズ 109 - 97 オーランド・マジック

NBAのフィラデルフィア・セブンティシクサーズ対オーランド・マジックがエクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）で行われた。

第1クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズがリードし28-24で終了する。

第2クォーターは両チーム譲らず59-55で終了する。

第3クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにフィラデルフィア・セブンティシクサーズがリードし79-74で終了する。

第4クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズが試合を有利に運び109-97で終了する。

試合はフィラデルフィア・セブンティシクサーズの勝利となった。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-16 11:35:05 更新