【NBA試合速報】2026年4月16日（木） フィラデルフィア・セブンティシクサーズ vs オーランド・マジック
フィラデルフィア・セブンティシクサーズ vs オーランド・マジック
日付：2026年4月16日（木）
開催地：エクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）
最終スコア：フィラデルフィア・セブンティシクサーズ 109 - 97 オーランド・マジック
NBAのフィラデルフィア・セブンティシクサーズ対オーランド・マジックがエクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）で行われた。
第1クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズがリードし28-24で終了する。
第2クォーターは両チーム譲らず59-55で終了する。
第3クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにフィラデルフィア・セブンティシクサーズがリードし79-74で終了する。
第4クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズが試合を有利に運び109-97で終了する。
試合はフィラデルフィア・セブンティシクサーズの勝利となった。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-04-16 11:35:05 更新