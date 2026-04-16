名古屋の木村勇大がゴール期待値（PKを除く）でトップJ1百年構想リーグで名古屋グランパスFW木村勇大が昨季得点王のストライカー超えのゴール期待値（PKを除く）を叩き出している。木村は昨年8月、シーズン途中に東京ヴェルディから名古屋へ移籍。昨季はシーズンを通してリーグ戦3得点、ルヴァンカップ2得点の計5得点だった。開幕から名古屋で迎えた今季の百年構想リーグではここまで10試合で4得点と昨季以上のペースで得点を