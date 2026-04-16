◆米大リーグドジャース―メッツ（１５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１５日（日本時間１６日）、本拠地・メッツ戦で先発し、初回を３者凡退に抑えた。先頭リンドアを空振り三振、２番ロベルトを中飛、３番バティは一ゴロに仕留めた。この日は「ジャッキー・ロビンソン・デー」。大谷は過去６度はいずれも野手出場で、７度目にして初めて背番号４２で登板。ブル