◆米大リーグ ドジャース―メッツ（１５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１５日（日本時間１６日）、本拠地・メッツ戦で先発し、初回を３者凡退に抑えた。先頭リンドアを空振り三振、２番ロベルトを中飛、３番バティは一ゴロに仕留めた。この日は「ジャッキー・ロビンソン・デー」。大谷は過去６度はいずれも野手出場で、７度目にして初めて背番号４２で登板。ブルックリンドジャースにちなんだ「Ｂ」のロゴが入った帽子も着用した。大谷は、連続自責点０イニングで岩隈（マリナーズ）と自身が持つ３１回２／３の日本人最長記録には試合前時点で、残り３イニングと目前に迫っている。

この日、「４・１５」は初の黒人選手の功績をたたえる「ジャッキー・ロビンソン・デー」。ＭＬＢで永久欠番の「４２」のユニホームを全選手が着用する。大谷はこれまで２０年以降の計６年間、いずれも打者出場。投手としてはメジャー１年目の１８年に登板を予定していたが、極寒のため中止。当時は「なかなかその番号をつけて投げる日はない。すごく楽しみにしてましたけど、どうしようもない」と無念さをにじませており、今回は８年かけて念願の初登板が実現する。

前日のメッツ戦は同点の８回１死二塁の好機で迎えた最終４打席目。一打勝ち越しの場面だったが、メッツベンチはすぐに申告敬遠。一塁に歩き、くしくもこれでロン・セイを超えて球団史上単独４位となる４８試合連続出塁を記録した。同じ二刀流の“野球の神様”ベーブ・ルースが１９２３年に達成した「５０」も目前だ。一方、今季ワーストとなる１３打席連続無安打と快音から遠ざかっている。

投手専念はエンゼルス時代の２１年５月２８日（同２９日）の敵地アスレチックス戦以来５年ぶりで、２２年の大谷ルール導入後は公式戦では初めてとなる。１３日（同１４日）のメッツ３連戦の初戦では、初回の１打席目に９４マイル（約１５１キロ）のシンカーが右肩付近に直撃。死球の影響が懸念されており、ロバーツ監督は試合前には「右肩の肩甲骨あたりに死球を受けていて、まだ少し痛みが残っている。打撃に入ると、ケージで準備したりと余計な負担が増えるので、それを取り除いて、今夜は一つのこと（投球）に集中させたいと考えた。もし死球がなければ今日は普通に投げてＤＨにも入っていた。ただ、今回は投球だけに集中することで、体にもメンタルにも良い影響があると思っている」と話していた。