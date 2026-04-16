あなたは読めますか？突然ですが、「瓦解」という漢字読めますか？組織や計画が崩れていく様子を指して使われる言葉ですが、日常会話よりもニュースや歴史の本などで目にすることが多いかもしれません。気になる正解は……「がかい」でした！瓦解とは、一部の崩れがきっかけとなって、物事全体が収拾のつかないほどバラバラに崩れてしまうことを意味します。屋根の瓦（かわら）が一つ落ちると、次々と連鎖して全体が崩れ落ちていく