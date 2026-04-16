【新華社昆明4月16日】中国雲南省紅河ハニ族イ族自治州元陽県で12日までの3日間、各民族の人々数万人が水を掛け合い、祝福し合う「水かけ祭り」が行われた。水をくんで幸せを祈る儀式や民族団結を祝う踊りの夕べ、音楽イベントなどが催され、人々は多民族が暮らす元陽の文化の魅力を楽しんだ。（記者/曾維）