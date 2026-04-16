みなさんは、日常生活の中で、スマートフォンや鍵などをうっかり落としたり、置き忘れてしまった経験はありますか。マーケティング・リサーチ会社の株式会社クロス・マーケティング（東京都新宿区）が実施した「落とし物・忘れ物に関する調査（2026年）」によると、落とし物・置き忘れた物は「傘・日傘」が最多となりました。【調査結果を見る】この1年間に「落とした物・置き忘れた物」ランキング調査は、全国の20〜69歳の男女110