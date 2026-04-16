炊飯器におまかせの絶品ピラフのバリエ レストランやカフェで食べるようなおいしいピラフを、家で作れたら嬉しいですよね。今回は、そんな夢が叶うレシピをご紹介。炊飯器におまかせだからワザいらず、誰でも上手に作れます。 シーフードミックスで簡単に大人も子どもも大好き！カレー味ベーコンの塩気が食欲を刺激優しいミルク味に癒される具を入れてスイッチオンするだけの手軽さ 仕事や用事などで外出していて疲れて帰ってき