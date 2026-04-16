東京建物BrilliaHALL（豊島区立芸術文化劇場）で上演中のミュージカル「奇跡を呼ぶ男」の公式Xが16日更新され、出演者の体調不良のためこの日の公演を中止すると発表した。午後1時の公演開始の約3時間前の午前10時15分の発表となった。公式Xでは「ミュージカル『奇跡を呼ぶ男』は出演者の体調不良により、本日、4月16日（木）13時公演をやむを得ず中止とさせていただきます」と発表。「当日の公演中止発表となり、誠に申し訳