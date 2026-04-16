瀬戸内地方は、高気圧に覆われて全域で晴れています。昼過ぎ以降も日差しがよく届くでしょう。紫外線は強い見込みです。日中の最高気温は岡山と高松で23度、津山で21度でしょう。15日よりも5度前後気温が高くなります。 17日も昼前にかけて晴れますが、昼過ぎからは気圧の谷や湿った空気の影響で曇りになる見通しです。朝の最低気温は岡山で10度、津山で7度、高松で12度でしょう。日中の最高気温は岡山と高松で23度、津山で22度の