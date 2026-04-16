けさ、山形県酒田市でクマが目撃され、市が注意を呼びかけています。クマが目撃された付近では農作物にも被害が出ていて、市と警察が注意を呼びかけています。 酒田市によりますときょう午前６時ごろ、酒田市浜中にある市の斎場の近くでクマを目撃したと付近の住民から通報がありました。目撃されたクマの体長などは分かっていません。 現場付近では、きのう夕方にもクマ１頭が目撃されたほか、そばにある畑ではイチゴの苗が踏み