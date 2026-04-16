中東情勢の悪化による原油高の影響を、事業者は受けています。三重県津市に本社を置き、全国へ加工食品などの運送を行っている青山商店荷役では、大型トラックなど約80台を保有しています。6つの営業所を合わせると、1月で約11万リットルの軽油が必要で、1円ガソリン代が上がると、1か月あたり約10万円の負担が増えるということです。三重県トラック協会によりますと、中東情勢の悪化により、先月上旬から石油販売会社などから一方