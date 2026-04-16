ふくやは4月15日、「イカす!めんたい寿司」(1,400円)の累計販売数が2026年3月末時点で20万本を突破したことを発表した。「イカす!めんたい寿司」(1,400円)○「イカす!めんたい寿司」20万本突破同商品は、ありそうでなかった「いか」と「明太子」の押し寿司。いかの食感と明太子の旨味を融合した"新しいおいしさ"が、「一度食べるとまた食べたくなる」と話題になり、販売拡大を後押ししている。2023年12月の発売以降、SNS上では「ク