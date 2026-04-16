Image: HRinnovation こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。晴れた休日の昼、お気に入りのコーヒーを淹れてベランダへ。手すりにさっとパネルを掛ける。これだけで、自分だけの発電所が完成します。雨の日には、窓辺に置いてみる。すると微かに発電ランプが灯る。「ECOTAB」が提案するのは、コンセントに頼りきらない、ちょっとした自前の電源がある