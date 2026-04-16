ここにきて問題が深刻化か？フランスが、主力戦車ルクレールの代替となる暫定的な解決策の検討を進めていると、フランス国内メディアが報じています。【画像】結局どんな感じの車体になるの？ これが、現状でのMGCS予想図ですこの件は、カトリーヌ・ヴォートラン軍事相が2026年4月10日に明らかにしたもので、本来ルクレールの後継となるはずだったメイン・グランド・コンバット・システム（Main Ground Combat System：MGCS）