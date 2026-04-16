15日午後、山形県米沢市で納屋1棟が全焼する火災がありました。この火事によるけが人はいませんでした。 警察によりますと、15日午後2時半すぎ、米沢市六郷町長橋の無職の男性（74）が所有する木造平屋建ての納屋から火が出ました。 付近で道路の舗装工事をしていた作業員が納屋から炎が上がっているのを見つけ、知らせを受けた近くの住民が119番通報しました。 消防の放水により、火はおよそ30分後の午後3時8分に消し止められ