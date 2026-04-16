桜井製作所が急落している。東京証券取引所が１５日の取引終了後、同社株の１０月１日付けでの上場廃止を決定し、４月１５日から９月３０日まで整理銘柄に指定すると発表したことが嫌気されている。基準日における上場維持基準（時価総額基準）に係る審査の結果、不適合が確認されたため。 出所：MINKABU PRESS