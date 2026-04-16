中国の習近平国家主席が国賓訪問中のベトナムのトー・ラム共産党書記長と会い、「周辺情勢がどうであろうとベトナムは我々の周辺国外交の最優先方向」とし、両国の緊密な協力関係を再確認した。両国首脳は事実上米国を狙って一方主義に共同で反対することで一致した。15日のトルコメディアなどによると、習主席はこの日午前、北京人民大会堂でラム書記長と首脳会談を行った。習主席はラム書記長が国家主席就任後の最初の海外訪問地