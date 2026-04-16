健康のためにダイエットしようと食事を制限し過ぎると、逆に健康をそこねてしまうことがある。医師の玉谷実智夫さんの書籍『医学的に正しい健康長寿365日』（自由国民社）より、長寿のために積極的に摂取したい脂質について紹介する――。■「脂質は太りやすい」はウソ脂質というと、太りやすいというイメージがあります。敬遠している人も多いのではないでしょうか？写真＝iStock.com／kazoka30「脂質は太りやすい」はウソ（※写