会社からパソコンやスマートフォン、タブレットなどが支給されて、仕事に使っている人は多いでしょう。 もしも、会社から貸与された機器を破損させてしまった場合、従業員は自分で弁償しなければならないのでしょうか。今回は、会社から貸与しているものの取り扱いについて、解説します。 会社から支給している備品をチェック コロナウイルスの流行で、在宅勤務やリモートワークを導入する会社