イランが中東にあるアメリカ軍の基地を攻撃する際に、中国企業が作ったスパイ衛星を利用していたとイギリスメディアが報じました。【映像】大破した米軍機の様子フィナンシャル・タイムズは15日、イランの革命防衛隊の航空宇宙部隊が、中国企業が作った衛星を2024年に入手していたと報じました。イラン軍は先月、アメリカとイスラエルの軍事作戦に対する報復として中東のアメリカ軍基地などを攻撃しました。その際、この衛星