2022年8月に日本とフランスの二拠点生活を開始した、女優の杏さん（39歳）。双子である長女・次女、年子の長男、二匹の犬との生活をInstagramやYoutubeで発信し続けている。2026年3月18日には『杏のパリ細うで繁盛記』（新潮社）『杏のとことこパリ子連れ旅』（ポプラ社）を同時販売した。日仏で家族観やパートナーへの考え方は、どう違うのか。華の都・パリでの生活はどのようなものなのか。その素顔にせまる。あん／1986年4月14