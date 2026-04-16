「自分を滅してこそ美徳な日本」「自分も楽しみたいフランス」女優・杏が2拠点生活で感じた価値観の違い

2022年8月に日本とフランスの二拠点生活を開始した、女優の杏さん（39歳）。双子である長女・次女、年子の長男、二匹の犬との生活をInstagramやYoutubeで発信し続けている。2026年3月18日には『杏のパリ細うで繁盛記』（新潮社）『杏のとことこパリ子連れ旅』（ポプラ社）を同時販売した。

日仏で家族観やパートナーへの考え方は、どう違うのか。華の都・パリでの生活はどのようなものなのか。その素顔にせまる。

あん／1986年4月14日生まれ、東京都出身。俳優・モデル。2001年にモデルとしてデビューし、その後、雑誌、映画、ドラマなどで幅広く活躍。2022年より日本とフランスで二拠点生活をスタート。2026年4月5日放送・配信のWOWOW日本×フィンランド共同製作ドラマ「連続ドラマW BLOOD & SWEAT」にて主演を務める。著書に『杏のパリ細うで繁盛記』『杏のとことこパリ子連れ旅』『杏の気分ほろほろ』『杏のふむふむ』。

自己肯定感が高くないのは「理想を持たれることが多い」から

―フランスに来て、なにか変化はありましたか？

こちらではあまり他人の目を気にしないんです。私ももっと好きな格好をしていい、自分の「好き」を追い求めていいと思うようになりました。

というのも、普段は撮影の関係で、髪の色や長さ、服装も仕事に合わせることがほとんど。今思えば、渡仏の際に髪をばっさり切って金色に染めたのも、自分の意志で変化を起こしたかったんでしょうね。はじめて、自分のことが好きになれたような気がしました。

―新刊『杏のパリ細うで繁盛記』でも、自己肯定感について書かれていましたね。

３人の子どもたちを育てるにあたって「自己肯定感ってなんだろう？」と考えた時に、私の自己肯定感はそんなに高くないのかも、と気づいたんです。昔から高くなかったと思うけど、はっきり自覚したのはここ十年くらいですね。

―杏さんのような方が自己肯定感が低いとは驚きです。

理想を持たれることが多いからかもしれません。たとえば「部屋がとってもきれい」という印象をよく抱かれるんですが、撮影の時に物をよけているだけ（笑）。カメラに映らない場所は散らかっていたりします。

「きちんと選ばれた食材だけを食べてそう」「マルシェで買い物してそう」と言われることもありますが、スーパーで買い物をすることも、オーガニックに限らずなんでも食べます。

―お子さんたちの自己肯定感は、フランスに来て変化はありましたか？

年齢によるものも大きいかもしれないけど、「NO」とはっきり言うようになりましたね。

ご飯の時間になったら「はい、ご飯だよ！」で一旦終了。あと、クッションになってくれているのが、二匹の犬たちですね。子どもたちが怒られていると、私からかばうように子どもとの間に入ってきて、事を収めようとしています（笑）

―本編に「連帯責任的な采配を三人（の子どもたち）に下して失敗した」というくだりもありました。

たとえば、漫画が置きっぱなしになっていた時、「これ誰がやったの？」と聞いても、子どもたちはそれぞれ「私じゃない」「僕じゃない」と言い張るんです。最後に触ったのが自分じゃないから、と。いくら犯人捜しをしても、真相が分からないまま時間が過ぎていきます。

その時は「やったひとが見つかるまで、みんなが楽しみにしてる〇〇はおあずけ！」という事を言い渡しました。でも、その時に、犯人探しをしても誰も得をしないな……と考えを改めて、連帯責任は避けるようにしています。

「自分を滅してこそ美徳」な日本

―家族についての価値観も、日本とは違いそうですね。

フランスでは子どもを育てるにも、色んなスタイルがあります。家族のあり方が多様なので、シングル家庭がマイノリティだとはあまり感じません。「だからマイナス」という空気もないですね。お家のひとつのかたち、という捉え方をされます。

―パートナーに対する考え方も異なりそうです。

子ども向けのアニメで「パパとママはデートに行くから、子どもたちはシッターさんと夜は寝てね」というシーンがあって、驚いたんです。親も親で「楽しい時間を過ごしたい！」という気持ちは、フランスのほうが許されている気がします。

日本では「自分を滅してこそ美徳」という考え方が強いですよね。それも素晴らしいとは思うけど、全部だとしんどくなっちゃう。なんでも差し出さなきゃいけない訳でも無いのかなと思います。

食べているときに「それちょうだい」と子どもから言われても、大好物だったり、ひとつしかないものだったら「これは私のだよ」と伝えることがあっても良いのかなと（笑）

フランスでも「人間関係を築いていきたい」

―同時発売の『杏のとことこパリ子連れ旅』でも、おいしそうな食べ物がたくさん登場しますね。食生活で気を付けていることはありますか？

子どもたちは給食では、チーズやパンなどを、いわゆる現地のメニューを食べているんです。だから、家ではお米が食べたいかなと思って、夕飯は日本の家庭料理を作ることが多いです。

―フランスで食べてハマったものはありますか。

ポテトチップスはもともと好きなのですが、どれも本当においしいですね。特に気に入っているのは、そば粉のポテトチップス。他にも季節ごとに違うものがあったり、ハーブやビネガーの風味がしたり、色々と楽しんでいます。旅行に行った時にも、その土地のポテトチップスを食べています。

フランスと言えばワインですが、味は大好きだけど、今はなかなか飲めていません。私が体調を崩したら3児と2匹の生活も破綻するから、なるべくパフォーマンスをキープできるような状態にしておきたいんです。飲むときはグラスに少しだけ、楽しんでいます。

―海外生活はストレスが多そうですが、どうやって対処していますか。

ゲームや漫画、パズルに興じる事もあるし、何かあったら文章を書いて発散しています。自分の気持ちを整理できて、いつでもどこでも簡単にできますから。

いいことも悪いことも「記録しておきたい」という想いが強いんです。旅行に行った時には必ず旅行記は書くようにしているし、毎日ではないけど日記もよくつけています。

―言語の壁はどう乗り切っていますか。

パリはフランス語が母国語じゃない人への対応に慣れているから、私のフランス語がちょっと変でも、聞き取ってもらえます。スーパーでもセルフレジが多くなってきました。

たまにフランス語のプライベートレッスンをしてもらうことも。語学学校にがっつり通うことも考えたんですが。子どもたちの送り迎えがあるのと、海外出張も多く、定期的に通えないからと諦めました。

―今後の目標について教えてください。

もっとフランス語を話せるようになりたいですね。そして、フランスでの自分の世界ももっと構築していきたいです。

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