北朝鮮当局が、新興富裕層「トンジュ」と私的経済の取り込みに踏み切った。デイリーNKの咸鏡北道の消息筋によると、当局は先月31日、トンジュなどを来る10月10日の党創建記念日までに国家体制へ完全に組み込むよう求める強力な指示を出したという。数少ない経済の活力源にメスを入れる今回の措置は、体制の先行きに影を落としている。トンジュとは、「金主」を意味する言葉で、1990年代の経済崩壊後に台頭した新興の資産層を指す。