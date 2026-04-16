「ドジャース−メッツ」（１５日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が移籍後初めて先発投手のみで試合に出場することが発表された。日本のＸでは「無理しないで」の声があがった。先発投手として降板してもＤＨとしてゲームに出場できるという２０２２年に“大谷ルール”が導入されて以降は初の投手専念となる大谷。スタメンが発表されると日本でも「今日は投手専念か」「ＤＨで使わないだと！？」「大谷さん投手一刀