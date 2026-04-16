アメリカのベッセント財務長官は、ロシア産とイラン産の原油の各国による購入を一時的に認めた制裁緩和措置について、延長しないと表明しました。ベッセント財務長官は15日の記者会見で、ロシア産とイラン産の原油の各国による購入を一時的に認めた制裁緩和措置について、延長しないと明らかにしました。アメリカ財務省は、イラン情勢の影響で高騰する原油価格を抑えるために制裁を緩和し、海上で輸送中のロシア産とイラン産の原油