アメリカのベッセント財務長官はイラン攻撃の影響で高騰する国内のガソリン価格について、6月から9月の間には「3ドル台」に下落するとの見通しを示しました。アメリカベッセント財務長官「（1ガロンの）ガソリン価格は6月20日から9月20日の間に再び3ドル台に戻るだろうと楽観視しています」ベッセント財務長官は15日、イラン攻撃の影響で高騰しているアメリカのガソリン価格について、イランとの戦闘終結に向けた協議の「交渉の