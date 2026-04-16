札幌・豊平警察署は2026年4月15日、窃盗の疑いで、住所・職業不詳の男（78）を現行犯逮捕しました。男は4月15日午前11時すぎ、札幌市豊平区美園6条7丁目のスーパーマーケットでメロンやキウイ、梅干しなど6点（販売価格合計2538円）を盗んだ疑いがもたれています。警察によりますと、男が商品をビジネスバッグに入れる様子を私服警備員が目撃し、店の外で声をかけたということです。男は逃走しましたが、その後