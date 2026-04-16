約1分の勾留質問で164日間勾留、検事の作文で作られる供述調書、証拠改竄や捏造……。『おどろきの刑事司法“犯罪者”の作り方』（村木厚子 著）では、冤罪に巻き込まれた著者がみた驚愕の刑事司法の実態が明かされています。本記事では、〈「無罪はドラマチックな逆転がないと取れない」…村木厚子氏を救った検察のストーリーを壊す「2本のホームラン」〉に引き続き、日本の刑事裁判の実態について詳しくみていきます。（※本記