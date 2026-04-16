有罪を証明すべき検察が、いつのまにか被告人に「無罪の証明」を強いる現実…「無罪推定」の原則を踏みにじる日本の刑事裁判

約1分の勾留質問で164日間勾留、検事の作文で作られる供述調書、証拠改竄や捏造……。

『おどろきの刑事司法 “犯罪者”の作り方』（村木厚子 著）では、冤罪に巻き込まれた著者がみた驚愕の刑事司法の実態が明かされています。

本記事では、〈「無罪はドラマチックな逆転がないと取れない」…村木厚子氏を救った検察のストーリーを壊す「2本のホームラン」〉に引き続き、日本の刑事裁判の実態について詳しくみていきます。

（※本記事は村木厚子『おどろきの刑事司法』より抜粋・編集したものです）

「被疑者ノート」の重要性

被告人が無罪を主張できる場は、基本的に法廷しかありません。仮に、上申書のようなものを裁判所に提出したとしても、裁判官は歯牙にもかけません。一応、目は通すと思いますが、「なるほど、やっていないんだ」などと思ってくれる可能性はゼロです。取調べ検事から受けた威迫や誘導なども、基本的には法廷で述べるべきことです。

紙に書いたものに意味があるとすれば、取調べの時からの書面だけ。その最たるものが、日本弁護士連合会（以下、日弁連）が配布している「被疑者ノート」です。

「被疑者ノート」には、取調べの日時や担当検事の氏名、取調べの内容や方法、検事の言葉や態度、被疑者の心境や健康状態などを記録できるようになっています。被疑者の身柄が拘束されると、弁護人はこのノートを差し入れ、書き方などの概略を説明してくれます。私もBさんも弁護人から受け取り、日々、記入していました。

Bさんの証人尋問では、彼の「被疑者ノート」のコピーを法廷内のモニターに示して質問が進められました。そこには、Bさんが取調べ検事から、多大なプレッシャーを受けていたことが、詳しく記されていました。

「厚労省の上のやっていることは、とかげのしっぽ切り」「反省の言葉を紙に書け」などと言われたこと。検事が司法修習生との懇談会に出た際のエピソードとして、「もし、被疑者がどうしても自白しないときはどうするか」という話題になった時、検事が「拷問する」と答え、上層部から注意を受けた、という話を聞かされたこと。「じゃあ、否認するわけね。関係者全員証人尋問だね」と言われ、否認を続ければ職場の人たちに迷惑がかかると匂わされたこと……。

Bさんの「被疑者ノート」が効力を持ったのは、私の裁判が始まってから彼がそれを書いたのではなく、自身が勾留された当初から、リアルタイムで取調べの様子を記録していたからです。Bさんは、「村木に指示された」という内容の調書を取られる一方で、その取調べがいかに違法なものであるか、苛酷な取調べの末に、「指示された」という調書にサインをしてしまったいきさつなどを、こと細かに「被疑者ノート」に記していました。そのことに意味があるのです。

もし、あなたが身柄を拘束された場合、「被疑者ノート」はのちの裁判で大きな効力を持つことになりますので、しっかり書いておく必要があります。

「無罪推定」の原則を踏みにじる日本の刑事裁判

刑事裁判の原則は「無罪推定」（被疑者・被告人について、刑事裁判で有罪が確定するまでは「罪を犯していない人」として扱わなければならない）です。「無罪推定」は、世界人権宣言や国際人権規約で定められている刑事裁判の原則であり、日本国憲法（第三一条「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」）にも、その精神が反映されています。

すべての被疑者・被告人は無罪と推定されるわけですから、刑事裁判では、検察官が被告人の犯罪を証明できない限り、有罪にすることができません。つまり、「有罪であることを検察が証明しなければならない」のです。被告人の側から言えば、「自ら無罪を証明できなくていい」わけです。それが本来の刑事裁判のあり方です。

ところが、日本の刑事裁判では、いつのまにかこの原則が逆転し、起訴された人に無罪を証明する責任が転嫁され、それを完全に証明しきれない限りは無罪になれないようになっています（これについては『おどろきの刑事司法』第四章で詳述します）。

この現状を見過ごすのは、きわめて危険です。なぜなら、検察は捜査についての強制力と組織力で証拠集めができますが、被告人には自分に有利な証拠を集めるための強制力も組織力もなく、無罪を証明するのが非常に困難だからです。

今のままでは、何の罪もない人たちが有罪にされる恐れがあります。

あなたも、いつそうなってしまわないとも限りません。

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さらに〈誠実な公務員だったのに突然の逮捕…村木厚子氏が驚き、怒り、絶望した日本刑事司法の「暗部」〉では、村木氏が逮捕された経緯を詳しくみていきます。

●特に言及のない限り、登場人物の所属・肩書、法律や制度の名称・内容は、すべて当時のものである

【つづきを読む】誠実な公務員だったのに突然の逮捕…村木厚子氏が驚き、怒り、絶望した日本刑事司法の「暗部」