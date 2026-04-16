ビットコインの価格は昨年10月に1BTC＝約1900万円まで上昇。その後は下落が続いているが、再びこの価格を超える可能性はあるのか。30代サラリーマンのアワタニさんの疑問に楽天ウォレットシニアアナリストの松田康生さんは「インターネットでお金や価値を送れるようにしたビットコインの技術は産業革命レベルの発明。金融界もその価値は本物であることを認め、排除するのではなく取り込もうとしている」という――。※本稿は、松田