仕事で信頼される人とそうでない人との違いは何か。マナー講師の松原奈緒美さんは「ビジネスでは身だしなみが大切だ。服装、髪型は言うまでもないが、意外に見られているのが腕時計などの“小物類”だ」という――。※本稿は、松原奈緒美『信頼される人がやっている ビジネス基本のふるまい事典』（かんき出版）の一部を抜粋・再編集したものです。■「自分の好きな服を着る」がNGなワケ仕事では「身だしなみを整えましょう」と言