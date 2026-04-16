オイシックス・渡邉が移籍後初本塁打となる同点3ランを放ったオイシックス新潟の渡邉諒内野手が15日、敵地で行われたファーム・リーグのロッテ戦に「3番・三塁」で出場し、同点3ランを放った。無死一、二塁の好機でスライダーを完璧に捉えた打球は、防球ネットに突き刺さる一発。ファンからは「戻ってきてくれよ……」「阪神帰ってきて」と待望の声が上がっている。3点を追う4回、無死一、二塁の好機で打席に立つと、ロッテ・