いま、民放ドラマのトップをひた走るテレビ局と言えば「TBS」と誰もが答えるだろう。近年の作品を振り返るだけでも、日曜劇場（日曜午後9時）では『半沢直樹』『VIVANT』といった社会現象級の盛り上がりを見せる作品が生まれただけでなく、『テセウスの船』『ドラゴン桜』『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』といった幅広いジャンルのドラマも高視聴率をマークし、圧倒的な存在を放っている。もちろん、日曜劇場だけではない。火曜午