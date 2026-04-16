付き合い始めたばかりのころ、ラブラブで幸せな時間を過ごす一方で、ふと元カノの存在など、「彼氏の過去」が気になってしまうもの。では一体、どれくらいの人が「彼氏の過去」を気にしているのでしょうか。１０〜３０代女性２，３７０名に「好きな人の『過去の恋愛』は気になるか？」とたずねたところ、１，９５９名（８２．７％）の女性が「気になる」と答えました。多くの女性が恋人の「過去の恋愛」について、気になっているよ