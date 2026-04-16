彼女が「彼氏の過去」を気にする７つの理由
付き合い始めたばかりのころ、ラブラブで幸せな時間を過ごす一方で、ふと元カノの存在など、「彼氏の過去」が気になってしまうもの。では一体、どれくらいの人が「彼氏の過去」を気にしているのでしょうか。１０〜３０代女性２，３７０名に「好きな人の『過去の恋愛』は気になるか？」とたずねたところ、１，９５９名（８２．７％）の女性が「気になる」と答えました。多くの女性が恋人の「過去の恋愛」について、気になっているようです。では、どのような理由から「過去の恋愛」を知りたがるのでしょうか。そこで今回、アンケートで寄せられた７つの理由を紹介させていただきます。
【１】恋愛を通して、彼氏が成長していることを確認したいから。
「過去の恋愛を次（自分）に活かせているかどうか、一種の判断材料とする。」（２０代女性）、「過去の恋愛があるから、今の自分と一緒にいてくれると思うので、聞いてみたい。」（３０代女性）など彼氏の成長を確かめるために過去を聞き出す女性もいます。
【２】彼氏が好む女性のタイプを知りたいから。
「彼の理想の女の子が知りたいから。（１０代女性）」、「どんなタイプの人と付き合っていたのか気になる。」（２０代女性）など彼氏の理想のタイプを知るため過去を聞き出す女性もいます。
【３】遊び人だったかどうか確認したいから。
「遊び人かどうか見極めるため。」（２０代女性）、「すごい遊び人だったら嫌。」（２０代女性）、「女癖が悪いか気になります。」（１０代女性）など、過去に遊び人だったことを見極めるために、過去を聞き出す女性もいます。
【４】元カノよりも自分のことを大切にしていることを確認したいから。
「過去の彼女よりも自分が上だと思いたいから。」（２０代女性）、「元カノより自分が劣っていたら嫌だから。」（１０代女性）、「歴代の彼女より、今付き合っている私を一番に思っていてくれればいいです。『○番目の彼女がサイコーだった。』とか言われたらイラッとします。」（３０代女性）など、元カノと自分を比較する女性もいます。
【５】彼氏のことは全部知りたいから。
「好きな人のことは全部知りたい！」（２０代女性）、「過去を聞くことで相手を知ることができる。」（１０代女性）、「今までどんな恋愛をして、今の彼があるのか知りたい。」（２０代女性）など、彼氏のことを全部知ろうとする女性もります。
【６】過去の恋愛を通して、自分の扱われ方が分かるから。
「どんな恋愛をしてきたかで自分も同じように扱われるのか分かると思う。」（２０代女性）、「彼女を大事にできるタイプなのか知りたい。」（２０代女性）、「別れの原因や別れ方を聞けば、どんな恋愛をする人か分かる。嘘つきや浮気症は死ぬまで治らない。（３０代女性）など、過去の恋愛を通して、自分の扱われ方を理解しようとする女性もいます。
【７】付き合っていく上で参考にしたいから。
「今後の参考に一応聞いておいて、少しでも長く付き合っていけるようにする。」（３０代女性）、「別れの原因を聞くことで、気を付けた方が良いことを把握できる。」（１０代女性）、「どんな恋愛でどんな別れ方をしたのかを知ると関係を築きやすい。」（２０代女性）など、付き合っていく上で参考にしている女性もいます。
彼氏の過去の恋愛について気になると答えた理由は、上記の意見が多いのかもしれません。また、今回ご紹介した以外の理由もきっとあるはずです。みなさんのご意見をお待ちしております。
「過去の恋愛を次（自分）に活かせているかどうか、一種の判断材料とする。」（２０代女性）、「過去の恋愛があるから、今の自分と一緒にいてくれると思うので、聞いてみたい。」（３０代女性）など彼氏の成長を確かめるために過去を聞き出す女性もいます。
【２】彼氏が好む女性のタイプを知りたいから。
「彼の理想の女の子が知りたいから。（１０代女性）」、「どんなタイプの人と付き合っていたのか気になる。」（２０代女性）など彼氏の理想のタイプを知るため過去を聞き出す女性もいます。
【３】遊び人だったかどうか確認したいから。
「遊び人かどうか見極めるため。」（２０代女性）、「すごい遊び人だったら嫌。」（２０代女性）、「女癖が悪いか気になります。」（１０代女性）など、過去に遊び人だったことを見極めるために、過去を聞き出す女性もいます。
【４】元カノよりも自分のことを大切にしていることを確認したいから。
「過去の彼女よりも自分が上だと思いたいから。」（２０代女性）、「元カノより自分が劣っていたら嫌だから。」（１０代女性）、「歴代の彼女より、今付き合っている私を一番に思っていてくれればいいです。『○番目の彼女がサイコーだった。』とか言われたらイラッとします。」（３０代女性）など、元カノと自分を比較する女性もいます。
【５】彼氏のことは全部知りたいから。
「好きな人のことは全部知りたい！」（２０代女性）、「過去を聞くことで相手を知ることができる。」（１０代女性）、「今までどんな恋愛をして、今の彼があるのか知りたい。」（２０代女性）など、彼氏のことを全部知ろうとする女性もります。
【６】過去の恋愛を通して、自分の扱われ方が分かるから。
「どんな恋愛をしてきたかで自分も同じように扱われるのか分かると思う。」（２０代女性）、「彼女を大事にできるタイプなのか知りたい。」（２０代女性）、「別れの原因や別れ方を聞けば、どんな恋愛をする人か分かる。嘘つきや浮気症は死ぬまで治らない。（３０代女性）など、過去の恋愛を通して、自分の扱われ方を理解しようとする女性もいます。
【７】付き合っていく上で参考にしたいから。
「今後の参考に一応聞いておいて、少しでも長く付き合っていけるようにする。」（３０代女性）、「別れの原因を聞くことで、気を付けた方が良いことを把握できる。」（１０代女性）、「どんな恋愛でどんな別れ方をしたのかを知ると関係を築きやすい。」（２０代女性）など、付き合っていく上で参考にしている女性もいます。
彼氏の過去の恋愛について気になると答えた理由は、上記の意見が多いのかもしれません。また、今回ご紹介した以外の理由もきっとあるはずです。みなさんのご意見をお待ちしております。