「これは捨てちゃダメだろ」【写真】「これは捨てちゃダメ」ビニール袋に書かれていたのは…川や海で魚釣りを楽しむ方は多くいらっしゃいます。しかし、しばしば一部の釣り人によるゴミのポイ捨てなどの行為が問題視されてしまうこともあります。釣り愛好家のtaikiさん（@taiki5132553842）は、先日釣りに訪れた埼玉県の某河川のテトラポット付近にて、ビニール袋が放置されているのを発見。しかも、その袋には意外な文言が。「釣