ファッションモデルのミランダ・カーさん（42）が2026年4月11日（日本時間）に自身のインスタグラムを更新。夫で実業家のエヴァン・シュピーゲルさん（35）とともに、日本で過ごした時間を楽しんだ様子を披露した。日本を満喫ミランダさんは、ハートの絵文字を添えて、夫のエヴァンさんとのツーショットや、日本のさまざまな場所を撮影したものなど18枚の写真を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、ミランダさんは黒い