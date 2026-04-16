ファッションモデルのミランダ・カーさん（42）が2026年4月11日（日本時間）に自身のインスタグラムを更新。夫で実業家のエヴァン・シュピーゲルさん（35）とともに、日本で過ごした時間を楽しんだ様子を披露した。

日本を満喫

ミランダさんは、ハートの絵文字を添えて、夫のエヴァンさんとのツーショットや、日本のさまざまな場所を撮影したものなど18枚の写真を投稿した。

インスタグラムに投稿された写真では、ミランダさんは黒いダウンと黒いパンツを着用。エヴァンさんはブラウンのダウンと黒いパンツというコーデ。茶室の畳に座り、ミランダさんがエヴァンさんの肩に頭を置き、2人で寄り添って微笑んでいた。

この投稿には、「相変わらず美人」「え！日本きてくれてる嬉しすぎる」「美男美女ですね」「ずっとキレイ」「かわいすぎる」といったコメントが寄せられていた。

ミランダ・カーさんは2017年5月、画像・動画共有SNS「Snapchat」（スナップチャット）の共同創業者で、Snap Inc.のCEOをつとめるエヴァン・シュピーゲルさん（35）と結婚した。