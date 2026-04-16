2021年、水泳部で競泳の飛び込みスタートの練習をしていたときに首の骨を折り、麻痺状態になった大学生。SNSで発信するひとり暮らしごはんが話題になったShakaさん（＠shaka_wheelchair）に取材しました。【動画】さくさくと自炊……作ったのは？下肢機能は全廃、手首の屈曲はできても、手指はほぼ伸ばすことも曲げることもできないShakaさん。包丁を持つ手はぎごちなく、卵を1個割るのにも時間がかかることもありますが、工夫を凝