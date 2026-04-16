15日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、解説陣がこの日合わせて7打点を記録した1、2番コンビの活躍を振り返った。まず2番・西川史礁について。初回に先制の適時打を放つと、3回には同点の3ランを叩き込むなど、この日は4安打5打点の大活躍を見せた。ホームランのスイングについて平石洋介氏は「見事ですね。バットのヘッドが巻きつくようなスイング。本当に好きですね」と絶賛し、「（昨年と比べても）バッティ