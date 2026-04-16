デビュー51周年を迎えた歌手の岩崎宏美が、2025年の『NHK紅白歌合戦』で大きな感動を呼んだ名曲「聖母たちのララバイ」を披露！40年以上も大切に歌い続けている「聖母たちのララバイ」に、共演者たちが衝撃を受けた。 【TVer】さすがデビュー51周年の実力！岩崎宏美の「聖母たちのララバイ」歌唱に共演者たち「言葉が出なかった」「寛大な大きな器で包み込まれているような気持ち」 岩崎は、1975（昭和50）