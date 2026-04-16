久しぶりに3兄弟が集結です。村上市出身でオリンピック金メダリストの平野歩夢選手がトークイベントにのぞみました。兄や弟も一緒に参加したイベントで平野選手は幼い頃の思い出や次の目標について語りました。15日、都内で開かれたアパレルメーカーのイベント。スペシャルゲストとして登場したのは平野3兄弟です。平野歩夢選手「ここまでの規模感で東京でこういう瞬間に会うのは初めて、ちょっと違和感」長男・